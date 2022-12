Popek wyjawił prawdę o wierze w Boga. Jego stosunek do religii jest bardzo skomplikowany

Artur Szpilka napisał do Mariusza Pudzianowskiego! Tak się zwrócił do niego publicznie, odpowiedź nadeszła błyskawicznie

Popek od dłuższego czasu wyraźnie zmienia swoje życie. Gołym okiem widać, że nie ma już niczego z dawnego mężczyzny, który przez lata nie stronił od używek i mocnego imprezowania. Teraz jest przykładnym sportowcem. Wylewa siódme poty na treningach, by udowodnić swoją przydatność do MMA. Fani wielokrotnie już przekazywali ciepłe słowa, w których wspierali idola w dążeniu do kolejnych sportowych celów. Ten mocno wierzy w siebie i chce pokonywać kolejne bariery. Jak się okazuje, w trudnych chwilach zwraca się o pomoc do Boga. Jego stosunek do religii jest jednak dość interesujący i niekoniecznie wpisujący się w kanon chrześcijaństwa.

Popek o wierze w Boga

Sportowcy różnych dyscyplin przed ważnymi meczami, walkami czy innymi wydarzeniami ze swoim udziałem czynią znak krzyża i szukają wsparcia w wyższych instancjach. W momencie potrzeby do Boga zwraca się też Popek. W wywiadzie sprzed kilku lat przyznał, że gdy znajduje się w trudnym położeniu, to szuka ratunku w modlitwie. Choć chrześcijaństwo polega na nieustannej rozmowie z Najwyższym, to wojownik MMA sam podkreślił, że jego stosunek do wiary jest może i niecodzienny. Mimo zanoszenia próśb do Boga, to niekoniecznie wierzy w Jego istnienie.

Słowa Popka o Bogu i modlitwie

- Mam pewien problem ze sobą, chciałem was zapytać. Pytają mnie dziennikarze, czy jestem wierzący. Ja odpowiadam, że jestem wierzący, ale coś się w środku we mnie kłóci, bo modlę się tylko jak jestem w potrzebie i nie wiem do końca czy wierzę w Boga czy nie. Ale wiem, że jestem bardzo wrażliwy muzycznie i bardzo uduchowiony tylko mam pewne wątpliwości co do ścisłej doktryny - wyjaśnił w dość zawiły sposób idol polskiej młodzieży.