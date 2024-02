Potężny nokaut Ivana Erslana! Gnidko padł jak rażony piorunem, drastyczne sceny w klatce KSW

KSW w końcu to ogłosiło. Wielki pojedynek z udziałem Artura Szpilki, poleje się krew

Okrutny cios

Najpierw był lewy, a potem cios, który już postawił kropkę nad i. Gnidko był już na deskach, a po kolejnym ciosiem kompletnie Erslan zgasił mu światło. To był niezwykle efektowny nokaut już w pierwszej rundzie trzeciego pojedynku gali XTB KSW Epic w Gliwicach. Dla Erslana to czwarte zwycięstwo w federacji KSW. To jego dziesiąte zwycięstwo przez nokaut w karierze.

Czas na piwo

- To dla mojej rodziny. Chcę powiedzieć Bohdanowi, że to młody lew. Jego czas nadchodzi. Potrzebowałem tej wygranej dla mojej rodziny. Porażka nie wchodziła w grę, dlatego to było takie emocjonalne - powiedział na gorąco po zwycięskim pojedynku 32-letni wojownik z Chorwacji. - Teraz odpalę piwko i będę śledził dalszą część gali - dodał na koniec.