Straszliwy hejt wylał się na Popka za wygląd. Ludzie nie mieli litości, gdy go zobaczyli

Nie rozpoznaliśmy Boxdela po tym, co stało się z jego twarzą! Olbrzymi szok, nie do wiary jak wygląda bez brody

to naprawdę on?!

Wściekły do czerwoności Marcin Najman nie wytrzymał. Był na skraju. Nagranie z nabuzowanym "El Testosteronem" trafiło do sieci

Napisał o Popku, że jest postacią kontrowersyjną, to w zasadzie nic nie napisać. Raper i gwiazda freak-fightowych gal MMA (od niedawna również pojedynków na gołe pięści) od lat szokuje swoimi kolejnymi pomysłami. Wszystko zaczęło się od wytatuowania gałek ocznych oraz wykonania blizn na twarzy. Wielu uważało, że dalej to już nie postąpi. Czas pokazał jak bardzo się mylili. Niedawno Popek zaprezentował nowy image. Jego twarz pokryło jeszcze więcej tatuaży. Niektórzy byli rozbawieni, inni zadowoleni, a kolejni - negatywnie nastawieni do zmian. Swoje opinie hejterzy postanowili przedstawić pod nowym wideo gwiazdy na Instagramie.

Zdjęcie Andrzeja Gołoty rozłożyło nas na łopatki. Tak wygląda 56-letni pięściarz, fani mogą być w szoku

Popek pokazał jak teraz wygląda

Na materiale wideo Popek zaprezentował się w pełnej krasie, dzięki czemu doskonale wiemy, jak teraz wygląda. Całości image'u wojownika dopełnił dość interesujący czerwono-czarny komplet dresowy. Na wspomnianym nagraniu Popek prezentuje się w towarzystwie... orła. "Kiedyś byłem pawiem dziś jestem orłem latamy wysoko" (pis. oryg.) - napisał pod wywołującym ogromne poruszenie w sieci postem Popek.

Ciosy 47-letniego Tomasza Adamka robią wrażenie! Co za szybkość, Mamed Khalidov ma się czego obawiać

Okrutny hejt na Popka za wygląd

Nie trzeba było długo czekać, by do nowego wyglądu gwiazdy odnieśli się internauci. Niestety, tym razem mnóstwo było negatywnych ocen i to nie zawsze przedstawianych z zachowaniem choćby elementarnych zasad kultury. "Dobrze, że orzeł ma maskę i cię nie widzi" - napisał ironicznie jeden z instagramowiczów. "Coś ty zrobił z tym r***m" - pytał retorycznie kolejny internauta. "Maska po to, żeby traumy zaoszczędzić", "Ale dres to masz wieśniacki fest muszę przyznać" - czytamy w następnych niewybrednych opiniach.