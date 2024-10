i Autor: FAME MMA materiały prasowe Denis Załęcki

wielkie zamieszanie

Szokujące informacje o Denisie Załęckim pojawiły się znienacka! Tego nikt się nie spodziewał, wielkie zamieszanie

Od czasu walki Denisa Załęckiego na gali FAME: The Freak z Natanem Marconiem i Adrianem Ciosem minęło kilkanaście dni i nagle w przestrzeni publicznej pojawiły się zaskakujące informacje związane z "Bad Boyem". Sprawę na portalu "X" nagłośnił Natan Marcoń, który nagle zauważył, że z serwisu Instagram zniknął profil należący do jego niedawnego rywala. Na razie nie wiadomo, czy jest to pokłosie działania samego Załęckiego, czy to Instagram z jakiś powodów postanowił "zbanować" jego profil.