Ta decyzja KSW wywołała wielką burzę! Jest oficjalne oświadczenie w sprawie zakończenia współpracy z konferansjerką

Paulina Klimek początkowo prowadziła wywiady z zawodnikami MMA dla portalu InTheCage.pl. Później zajmowała się w zasadzie tym samym, ale już pracując dla KSW, prowadziła także ceremonie ważenia. Niespodziewanie jednak współpraca Pauliny Klimek i federacji zakończyła się, a wszystko przez udział kobiety w konferencji politycznej Konfederacji, która poprowadziła. Pod postem konferansjerki na Twitterze dotyczącym rozstania z KSW pojawiło się mnóstwo komentarzy – wielu fanów oburzało się, że Klimek została tak potraktowana, inni natomiast bronili decyzji KSW. Teraz sama federacja wydała oświadczenie w tej sprawie.

KSW komentuje zakończenie współpracy z Pauliną Klimek. Ta decyzja wywołała mnóstwo kontrowersji

Portal Wirtualnemedia.pl wysłał zapytanie do federacji w sprawie konferansjerki. KSW wysłało w odpowiedzi oficjalne oświadczenie, dotyczące ograniczenia współpracy z Pauliną Klimek i jasno wskazało, że jest to efekt jej deklaracji politycznych. – W związku z ostatnimi aktywnościami Pauliny i jej silnymi deklaracjami politycznymi w sferze publicznej, Zarząd KSW podjął decyzję o ograniczeniu obowiązków wobec Federacji KSW w sferze publicznej, do odwołania – czytamy.

– Podkreślamy również, że jako federacja sportowa, KSW jest organizacją apolityczną, która nigdy nie opowiadała się za żadną ze stron sceny politycznej. Stoimy na stanowisku, że sport powinien stać pomiędzy podziałami i łączyć ludzi odmiennych poglądów, ras czy religii oraz przedstawicieli różnych grup etnicznych czy społecznych. Jesteśmy także dumni z faktu, że od ponad 19 lat organizujemy gale, na których występują zawodnicy, wyznawcy różnych religii, orientacji i koloru skóry. W duchu tych wartości będziemy organizować także w przyszłości kolejne gale i wydarzenia sportowe – podkreśla KSW w swoim oświadczeniu. Portal Wirtualnemedia.pl przekazał również, że KSW w swojej odpowiedzi docenia pracę, jaką Paulina Klimek wykonała do tej pory dla KSW.