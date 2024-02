Tak mieszka Wojtek Gola. Od luksusu można stracić oddech, włodarz FAME MMA nie żałuje sobie niczego

Powiedział to wprost

Wojtek Gola dużą popularność zyskał dzięki występom w kontrowersyjnym programie rozrywkowym Warsaw Shore – ekipa z Warszawy. W 2018 roku natomiast postanowił razem z m.in. Michałem „Boxdelem” Baronem założyć pierwszą w Polsce freak-fightową federację z prawdziwego zdarzenia. FAME MMA szybko zyskało ogromną popularność, a co za tym idzie zaczęło przynosić także wielkie zyski jej właścicielom. Dla Goli nie jest to jednak jedyna droga zarabiania pieniędzy, biznesmen zajmuje się także m.in. inwestowaniem w nieruchomości. Na swoje miejsce zamieszkania wybrał on także jedno z najbardziej luksusowych miejsc w Warszawie.

Wojtek Gola ma apartament tam, gdzie Robert Lewandowski!

Wokół Wojtka Goli zrobiło się ostatnio nieco głośniej z racji na nowy związek, jakim pochwalił się kilka miesięcy temu. Niestety, nie wszystko w jego życiu jest idealne, o czym sam przyznał w wywiadzie dla „Super Expressu”. Jak zdradził w rozmowie z Łukaszem Olszewskim, cierpi na arytmię i z tego powodu miał zmienić swój styl życia.

Z pewnością nie oznacza to jednak, że nie będzie on korzystał z życia. A ogromne zarobki pozwalają mu nie tylko na luksusowe gadżety, ale też na apartament na Złotej 44, jednym z najbardziej luksusowych miejsc Warszawy, gdzie swoje mieszkanie ma m.in. Robert Lewandowski. Włodarz FAME MMA parę razy publikował zdjęcia z wnętrza swojego apartamentu na Instagramie, ale fani mogli poznać je dopiero lepiej na nagraniu YouTubera Frania, który odwiedził Golę z kamerą. W galerii powyżej zobaczycie, jak na co dzień mieszka Wojtek Gola.