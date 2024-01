Oto najdroższe rzeczy Roberta Lewandowskiego. Na to wydał najwięcej, od tych kwot kręci się w głowie

Xavi nie dowierzał w to, co Lewandowski zrobił wraz z kolegami. Pojawiły się potężne emocje, nie mógł dłużej tego ukrywać

Robert Lewandowski nie ma najlepszego okresu w swojej karierze piłkarskiej. Polak zawodzi w drużynie Barcelony, która ma już małe szanse na obronę mistrzostwa Hiszpanii. Straciła też szansę na wygranie Pucharu Króla i Superpucharu Hiszpanii. Oczywiście, „Duma Katalonii” gra także jeszcze w Lidze Mistrzów, ale nikt nie stawia jej jako faworyta do zwycięstwa, gdy w grze wciąż są takie zespoły jak Bayern, Real czy Manchester City. Lewandowski przez wiele lat prezentował jednak najwyższy światowy poziom, zwłaszcza we wspomnianym Bayernie Monachium, przez co zarabiał rocznie nawet 24 mln euro. Przy takich zarobkach (a pamiętajmy, że to nie było jego jedyne źródło dochodu, bowiem mógł i może pochwalić się on wieloma kontraktami sponsorskimi) polski napastnik mógł pozwolić sobie naprawdę luksusowe „zabawki”. Przedstawiamy najdroższe z nich.

Najdroższe rzeczy Lewandowskiego. Napastnik nie szczędził sobie przyjemności

Robert Lewandowski, jak większość gwiazd światowego sportu, chętnie kupuje luksusowe samochody. W jego garażu można znaleźć cacka takich marek jak Porsche, Ferrari czy Bentley, ale nie brakuje również Audi czy Mercedesów. Najdroższym z nich jest Bentley Continental GT Convertible, który może kosztować nawet 370 tys. dolarów (ok. 1,5 mln złotych). Łącznie cacka Roberta Lewandowskiego mają kosztować około 2 mln dolarów (8 mln złotych).

Nie jest żadną tajemnicą, że Robert Lewandowski gustuje w zegarkach, których ma pokaźną kolekcję. Co ciekawe, wydał na nie podobną kwotę, co na swoje samochody, czyli ok. 2 mln dolarów! Jednym z najdroższych w jego kolekcji jest Audemars Piguet - Royal Oak Perpetual Calendar, który kosztować może nawet 325 tys. dolarów (ok. 1,3 mln złotych).

Zdecydowanie najwięcej Robert Lewandowski wydał na nieruchomości. Łącznie miał na różne posiadłości rozsiane po świecie wydać nawet 13 mln dolarów (52 mln złotych). Wśród nich są wille na Majorce czy naszych rodzimych Mazurach, ale najdroższą z nich, która zajmuje ponad połowę wspomnianej kwoty, ma być apartament przy ulicy Złotej w Warszawie, który miał kosztować nawet 7 mln dolarów (28 mln złotych).