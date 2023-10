Tak wygląda mama Artura Szpilki. Na zdjęciu nic się nie ukryło. Nagła fala komentarzy pod fotografią

Artur Szpilka bardzo szybko stał się gwiazdą polskiego MMA. Rzecz jasna swoją popularność zawdzięcza karierze w boksie, ale przejście do innej dyscypliny sportu dodało mu kolejnych fanów. A w mieszanych sztukach walki radzi sobie na tyle dobrze, że kibice wyczekują kolejnych jego pojedynków. Szpilka walkę miał stoczyć pod koniec 2023 roku, ale plany posypały się ze względu na zabieg. Kilka tygodni temu zawodnik poddał się operacji kręgosłupa i na razie przechodzi rekonwalescencję.

Każda sytuacja ma jednak swoje plusy, bo teraz Szpilka ma więcej czasu wolnego i może poświęcać go najbliższym. Niedawno na profilach zawodnika w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania i zdjęcia z rodzinnych chwil. Szpilka postanowił pokazać również zdjęcie z mamą, Joanną Szpilką-Ziemiecką. Zawodnik ma z mamą bardzo dobry kontakt, co potwierdza również ostatnia fotografia.

- Mamusia - brzmi podpis do zdjęcia na Instagramie, a pięściarz dołączył do tego emotkę serca. Kibice od razu zaczęli komentować fotografię i wielu zauważyło podobieństwo między zawodnikiem a jego mamą. - Podobny jesteś do mamy - czytamy w jednym z komentarzy. - Piękne świadectwo szacunku do rodziców - napisał inny fan Szpilki.