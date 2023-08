Te wiadomości o Joannie Jędrzejczyk gruchnęły jak grom z jasnego nieba. UFC miało potwierdzić, finalna decyzja

Joanna Jędrzejczyk po raz pierwszy w UFC zawalczyła w lipcu 2014 roku. Wówczas rozpoczęła się jej znakomita passa w amerykańskiej federacji, która trwała aż do maja 2017 roku. Na przestrzeni niespełna trzech lat Polka stoczyła osiem pojedynków i osiem z nich wygrała. Co najważniejsze, na początku 2015 roku została mistrzynią UFC w wadze słomkowej. Tym samym przeszła do historii tej federacji, jako pierwsza polska mistrzyni.

Potem przyszedł zdecydowanie trudniejszy okres, bo na siedem pojedynków wygrała zaledwie dwa. Jej ostatnią walką było starcie z Weili Zhang, które przegrała przez nokaut. Po tej walce Jędrzejczyk zaczęła mówić, że do klatki już nie wróci. W jednym z niedawnych wywiadów dała jednak nadzieje kibicom. - Gdybym miała wracać, to powinnam to robić już teraz. Nie jest mi łatwo z tą decyzją. Od kilku dni czuję, że bardzo chciałabym wrócić. Nie chcę wyjść na osobę, która mówi jedno, a robi drugie. Ja cały czas to czuję i to mnie bardzo męczy - powiedziała w rozmowie z Polsatem Sport.

Teraz okazuje się, że Jędrzejczyk do klatki już nie wróci. A takie informacje przekazał portal MMAfighting.com, powołując się na informacje z samego UFC. - Joanna Jędrzejczyk kończy karierę, organizacja UFC potwierdziła tę wiadomość - można przeczytać na portalu. Można więc stwierdzić, że Jędrzejczyk oficjalnie rozpoczęła sportową emeryturę, ale jak sama przyznawała, ma wiele innych zajęć.