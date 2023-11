i Autor: Instagram/ artur_szpilka Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk

Wszystkim się pochwaliła

U Artura Szpilki dojdzie do wielkich zmian. Uradowana narzeczona pokazała wymowne zdjęcia, nowina obiegła media

Tomasz Piechna 16:20

Artur Szpilka ostatnie dni spędził w słonecznym i gorącym Egipcie. Pięściarz powoli wraca do zdrowia i w afrykańskim kraju również nie próżnował. Po powrocie do ojczyzny musiał przywyknąć do minusowych temperatur, bo zima postanowiła o sobie przypomnieć. Okazuje się, że przed tą porą roku Szpilka wraz z narzeczoną, Kamilą Wybrańczyk postawili na zmianę w ich domu. Ukochana zawodnika podzieliła się wszystkim ze swoimi fanami.