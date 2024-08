Wiadomo, co z występem Jacka Murańskiego na PGE Narodowym. Szef FAME zabrał głos, stanowcza deklaracja

Włosy stają dęba, co działo się w domu Jana Błachowicza! Krzyki na całą okolicę, żona ikony UFC musiała interweniować. Wszystko przez siatkarzy

Niespełna trzy tygodnie dzielą nas od wydarzenia, o którym mówi się od dobrych kilku miesięcy. Federacja FAME postanowiła wspiąć się na szczyt swoich marzeń i możliwości i 31 sierpnia jako pierwsza freak-fightowa organizacja w Polsce zorganizuje wydarzenie na PGE Narodowym. Gala FAME 22 cieszy się dużą popularnością wśród fanów i już teraz sprzedanych zostało 30 tysięcy biletów, a na tym na pewno nie koniec. Wiadomo również, kto zawalczy na PGE Narodowym i lista nazwisk może robić wrażenie. To, co może przyciągać szczególną uwagę, to przede wszystkim turniej w klatce rzymskiej.

Jacek Murański nie zawalczy na FAME 22. Jasny komunikat

Wystąpią w nim m.in. Maksymilian „Wiewiór” Wiewiórka, Arkadiusz Tańcula, Alan Kwieciński, czy Piotr Szeliga. Jeszcze niedawno wydawało się, że do grona zawodników na FAME 22 może dołączyć Jacek Murański. - W PRIME MMA nie będzie klatki rzymskiej, ale w sierpniu będzie klatka rzymska! Ja nie wiem gdzie, nie wiem u kogo, ale będzie klatka rzymska! Zleakuję więcej! Będę miał w sierpniu “No limit”! Więcej nie powiem, bo mam potężną karę - mówił zawodnik w rozmowie na kanale "KoloSEum" przed galą PRIME MMA.

O możliwy występ Murańskiego na FAME 22 w "Kanale Sportowym" zapytany został szef FAME, Krzysztof Rozpara. Wykluczył on start Murańskiego na gali. - Nie wystąpi. Natomiast oczywiście należy oddać szacunek, że jest pomysłodawcą, autorem tego konceptu „klatki rzymskiej”. Natomiast nie, nie zobaczymy go na gali na PGE Narodowym 31 sierpnia - podkreślił Rozpara.