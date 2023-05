Wielu zielenieje z zazdrości widząc, jakim autem wozi się Artur Szpilka! Cena zaczyna się od pół miliona, aż nie można się napatrzeć

Do gali XTB KSW Colosseum 2, na której Artur Szpilka zmierzy się z Mariuszem Pudzianowskim zostało już bardzo niewiele czasu, co wzmaga aktywność zawodników w mediach i kolejne wywiady, których ci udzielają. Teraz przyszedł czas na spotkanie "Szpili" z Andrzejem Kostyrą, którzy spotkali się w redakcji "Super Expressu", aby porozmawiać o zbliżającym się wielkimi krokami wydarzeniu na PGE Narodowym. Pięściarz wraz ze swoim trener Tomaszem "Trenerem Kostką" Miękiną podjechał pięknym BMW, które przyciągnęło uwagę wszystkich osób znajdujących się w okolicy.

Artur Szpilka w aucie za ponad pół miliona! Wielu może tylko pomarzyć o takiej furze. Wielu zzielenieje z zazdrości widząc, czym wozi się gwiazdor KSW

W parze z popularnością i sławą Artura Szpilki idą oczywiście wspaniałe samochody, chociaż kabriolet, który pojawił się pod redakcją "Super Expressu" nie należał ani do pięściarza, ani do jego trenera, a był wypożyczony. Nie zmienia to jednak faktu, że BMW 840i, bo o nim mowa, kosztuje niemałe pieniądze. W salonie niemieckiej marki za taki model zapłacić trzeba co najmniej 530 tysięcy złotych. Zobaczcie sami ten piękny samochód, którym miał okazję wozić się Szpilka, klikając w galerię zdjęć poniżej!