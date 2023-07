Wytatuowana od stóp Kamila Wybrańczyk śpiewała po nocy do pełnej butelki. Wideo pojawiło się w sieci

Kamila Wybrańczyk to się umie zabawić! Choć na co dzień narzeczona Artura Szpilki prowadzi sportowy tryb życia, to czasami również ona potrzebuje oderwać się od rygoru i zapomnieć o otaczającym ją świecie. Swobodnie czuje się w gronie bliskich znajomych, z którymi ma wspólny język i wie, że może sobie pozwolić na więcej. Jednak wybranka serca "Szpili" nie byłaby sobą, gdyby swoimi rozrywkami nie podzieliła się również w mediach społecznościowych. Filmik, który w nocy z soboty na niedzielę pojawił się na Instagramie, z miejsca stał się hitem, a rozbawieni fani komplementowali kobietę i życzyli jej dalszej dobrej zabawy. Wygląda na to, że sport i rozrywka idą często ze sobą w parze!

Rozbawiona Kamila Wybrańczyk z butelką

Na materiale wideo, który pojawił się na profilu Kamili Wybrańczyk w mediach społecznościowych, widać jak trzyma ona w ręce pełną butelkę. W przeszłości, zanim zajęła się MMA i wieloma intratnymi przedsięwzięciami biznesowymi cieszyła się popularnością jako wokalistka. I właśnie na rzeczonym materiale wróciła do korzeni. Wybrańczyk uznała, że ta butelka może równie dobrze służyć za mikrofon, do którego zaśpiewała hit sprzed lat. Wszystko się nagrało i pojawiło w sieci, a sama zainteresowana w opisie zadała ważne pytanie.

Nagranie Kamili Wybrańczyk hitem internetu

"Sobota wieczór, a jak tam u Was?" - napisała przy filmiku wyraźnie rozbawiona Kamila Wybrańczyk. Na samym ruchomym obrazku uwagę przykuwają jej eksponowane liczne tatuaże, które ciągną się w zasadzie od stóp po szyję. Fanom taki kontakt z idolką przypadł do gustu. "W tej sukience trochę wyglądasz Xena", "Mega figura i kiecka. Pozytywnie jak zawsze", "Sztos wykonanie i oooo", "Chcemy więcej takiego contentu Kamila" - to tylko niektóre z pochlebnych komentarzy.