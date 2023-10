To, co stało się z ciałem Krzysztofa Radzikowskiego z Gogglebox TTV dla wielu będzie szokiem! Oniemieliśmy po zobaczeniu jego przemiany

W świecie freak fightów Marcin Najman czuje się jak w wodzie. Częstochowski pięściarz doskonale odnajduje się na konferencjach i programach z jego udziałem, czym niejednokrotnie podbił już zainteresowanie wydarzeniami, na których miał się pojawić w klatce. Tym razem, na gali CLOUT MMA 2 samozwańczy cesarz freak fightów postanowił stoczyć nie jedną, ale dwie walki. Najpierw zmierzy się on z Piotrem "Lizakiem" Lizakowskim, a później na rozkładzie jest jeszcze Adrian Cios, jeśli zdrowie "El Testosterona" pozwoli na udział w kolejnym pojedynku. Nic więc dziwnego, że Marcin Najman wziął się mocno za treningi, aby wejść do oktagonu z jak najlepszą formą.

Tak naprawdę wygląda Marcin Najman przed walką na CLOUT MMA 2! Zrobił formę, 44-latek pokazał bicepsy

44-letni Marcin Najman doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że przez całą karierę sportową, jego ciało dostało nieźle w kość i obecnie nie jest on w stanie przygotowywać się w stu procentach do kolejnych walk pamiętając, że organizm ma swoje ograniczenia. Mimo to, przed CLOUT MMA 2 forma częstochowianina, a szczególnie jego bicepsy mogą zrobić wrażenie na wielu osobach.

Zdębieliśmy widząc, jak 44-letni Marcin Najman wygląda przed walką na CLOUT MMA 2! Przygotował formę na Lizaka

- W sporcie, a nawet we freak fightach, piękne jest to, że pomimo 44 lat trzeba trenować😊Pewnie już nie tak jak 20 lat temu, ale aktywność fizyczna to najlepsze lekarstwo na wszystko. Dlatego, cieszę się, że moja aktywność po zakończeniu kariery sportowej w 2018 roku jest cały czas podtrzymana. Dopóki zdrowie pozwoli, będę walczył - napisał na Instagramie Marcin Najman, pokazując wycinek programu "Roast" z jego udziałem, gdzie pręży muskuły do kamery.