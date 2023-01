Adam Małysz dokonał historycznej rzeczy. Inni mogą się tylko schować przy wielkim mistrzu, niebywałe osiągnięcie

Halvor Egner Granerud zabawił się w Erlinga Haalanda! Odpiął narty i... to trzeba zobaczyć, tak celebrował wygraną w Garmisch-Partenkirchen

Adam Małysz przez lata wzbudzał w Polakach emocje wręcz niespotykane. „Małyszomania” nie jest określeniem na wyrost i zjawisko to na zawsze wpisało się w historię polskiego sportu i z pewnością wykroczyło poza jego ramy. Można się spierać, czy lepszym zawodnikiem był Adam Małysz czy jest wciąż skaczący Kamil Stoch, ale nawet zawodnik z Zębu, ani inny sportowiec nie mógł się cieszyć taką popularnością, jak Małysz. Najlepiej pokazują to rekordy oglądalności „Orła z Wisły” do których daleko innym sportowcom i dyscyplinom.

Małyszowi zazdrościć mogą wszyscy sportowcy w Polsce. Fenomen

„Małyszomania” sprawiła, że konkursy z udziałem Adama Małysza gromadziła przed telewizorami rekordową widownię i nie jest to w żaden sposób przesada. Portal Wirtualne Media pokazał dane, z których wynika, że Adam Małysz był jedynym sportowcem, który zdołał przyciągnąć przed telewizory ponad 20 mln Polaków!

– Pierwsze miejsce w rankingu obejmującym okres od 1 stycznia 2000 roku do 20 grudnia 2022 roku zajął konkurs skoków narciarskich podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich, w którym Adam Małysz zdobył brązowy medal. Przynajmniej przez 1 minutę relację w Jedynce 10 lutego 2002 roku śledziło 20,64 mln widzów (średnio w każdej minucie było to 11,17 mln) - wynika z danych Nielsen Audience Measurement, do których dotarł portal Wirtualnemedia.pl – czytamy na portalu.

Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje również konkurs skoków, a dokładnie ten, który odbył się trzy dni po wyżej wspomnianym (20,46 mln przynajmniej przez 1 minutę w najlepszym momencie). Trzecie miejsce zajął natomiast konkurs skoków w ramach mistrzostw świata w Val di Fiemme 28 lutego 2003 roku (19,48 mln). Co ciekawe, inny sport pojawia się dopiero na 5. miejscu. – Czołową piątkę uzupełnia mecz Polska-Rosja z Euro 2012 (sportowe wydarzenie organizowała Polska wspólnie z Ukrainą), który się odbył 12 czerwca 2012 roku (odpowiednio 18,83 mln i 13,57 mln w samej TVP1; spotkanie równolegle pokazywano także w TVP HD i TVP Sport) – podaje portal Wirtualnemedia.pl. To tylko pokazuje, że fenomen Adama Małysza może zostać niedościgniony jeszcze przez wiele lat.