Adam Małysz wyjechał wraz z żoną z Polski! Pochwalili się zdjęciami, można im pozazdrościć!

Adam Małysz korzysta z wolnego czasu! Legendarny skoczek narciarski skorzystał z końca sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich i wraz z małżonką, Izabelą Małysz, postanowili udać się na wypoczynek. Okazuje się, że małżeństwo wyjechało z Polski i za cel podróży obrało słoneczne Włochy. Trzeba przyznać, że były sportowiec wybrał naprawdę bardzo ładne miejsce, gdzie spokojnie może odpocząć i zrelaksować się po sezonie, który dla polskich skoczków udany nie był.

O ile postać Adama Małysza kojarzy się głównie z zimą i śniegiem, o tyle sam skoczek zdaje się bardzo lubić cieplejsze klimaty. Już niejednokrotnie małżeństwo wybierało się do Chorwacji, co dokumentowała Izabela Małysz za pośrednictwem mediów społecznościowych. Tym razem sportowiec z małżonką postawili na Italię. Okazuje się, że trafili do Włoch, a konkretnie do południowej części Italii. Celem ich podróży był region Apulii, a także miasto Ostuni, które słynie z bycia jedną z perełek, bardzo chętnie odwiedzanych przez turystów.