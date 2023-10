i Autor: Instagram/Ewa Bilan-Stoch Ewa Bilan-Stoch

Chylimy czoła

Aż wgniotło nas w fotel po zobaczeniu, co przeżyła Ewa Bilan-Stoch. Żona Kamila Stocha po prostu nie mogła odpuścić

Grzegorz Kuś 9:56 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Ewa Bilan-Stoch od dawna jest jedną z ulubienic polskich kibiców, ale po ostatnim wyczynie sympatia do niej może tylko wzrosnąć. Aż trudno uwierzyć, co przeżyła i na jaki nadludzki wysiłek zdecydowała się żona Kamila Stocha. Gdy to zobaczyliśmy, aż wgniotło nas w fotel. 38-latka po prostu nie mogła odpuścić.