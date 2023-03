Córka Adama Małysza zdecydowała się na szaloną rzecz. Niewielu sobie może pozwolić na coś takiego!

To już pewne

Karolina Małysz-Czyż to jedyna córka Adama Małysza. Polski skoczek mógł liczyć na jej wsparcie od dawna. Niedawno potomkini ikony sportu w naszym kraju wyszła za mąż. Karolina Małysz aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie relacjonuje między innymi swoje podróże. Teraz przyznała, że szykowała się na jedną z większych przygód. Niewiele osób może pozwolić sobie na coś takiego. W najbliższym czasie na profilu podróżniczym pary pojawi się wiele wpisów, które mogą zainteresować fanów wyjazdów.

Nadszedł bolesny moment dla Adama Małysza. Nie ma już odwrotu, legenda musi się z tym pogodzić

Karolina Małysz-Czyż wyrusza w długą podróż. "Bilet w jedną stronę"

Córka Adama Małysza na profilu "czyzby.podroz" pochwaliła się, że razem z ukochanym wyruszyła na wyjazd na... co najmniej miesiąc! Niewiele osób może pozwolić sobie na tak długi wyjazd.

- Dawno na tym profilu nie wpadło nic stricte z podróży. Szczerze nie było czasu i chęci. Mam nadzieję, że teraz się to zmieni, bo już jutro wyruszamy w dłuuuugą podróż. Będzie to co najmniej miesiąc, a może i dłużej... Zobaczymy! Kupiliśmy na razie bilet w jedną stronę - napisała Karolina Małysz.

Zamieściła także ankietę z czterema wyborami. Fani mogli obstawiać, gdzie lecą. Prawidłową odpowiedzią była... Tajlandia. Zapewne para będzie podróżowała po Azji Południowo-Wschodniej.

Izabela Małysz przestała się z tym kryć. Duże poświęcenie żony legendy. Niewielu decyduje się na taki ruch

Tak wyrosła córka Adama Małysza. Zobacz zdjęcia w galerii poniżej!

QUIZ: Jak dobrze znasz Kubackiego, Stocha i Żyłę? Pytanie 1 z 11 Który ze skoczków jest najstarszy? Kamil Stoch Piotr Żyła Dawid Kubacki Dalej