Dom Adama Małysza robi piorunujące wrażenie. Takich widoków pozazdrości mu niejeden. Tylko spójrzcie na to wnętrze

Adam Małysz jako zawodnik przez wiele tygodni przebywał poza swoją rodzinną miejscowością. Orzeł z Wisły w wielu wywiadach przyznawał, że jest niebywale wdzięczny swojej żonie, Izabeli Małysz, że znosiła jego ciągłe wyjazdy i znakomicie zajmowała się córką oraz domem. Małysz wciąż prowadzi "wyjazdowy" tryb życia, bo towarzyszy skoczkom na wielu ważnych imprezach, ale na sportowej emeryturze ma zdecydowanie więcej czasu, aby nacieszyć się domem.

Mieszkanie Adama Małysza robi wrażenie. Piękne widoki

Adam Małysz od urodzenia związany jest z Wisłą i tam też został na "stare lata". W swojej rodzinnej miejscowości wybudował piękny dom na wzgórzu i dzięki temu z okien rozpościera się piękny widok na całą okolicę. Małysz często przyznawał, że lubi pracować w ogródku, co widać po zdjęciach na jego profilach w mediach społecznościowych. Orzeł z Wisły jako złota rączka sprawdza się równie znakomicie, co na skoczni. Dzięki temu ogród wokół jego posiadłości robi wielkie wrażenie, a i samo wnętrze mieszkania urządzone jest z gustem. To, jak mieszka mistrz możecie zobaczyć w galerii poniżej.