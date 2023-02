Gdy Justyna Kowalczyk pokazała zdjęcie syna, fani wręcz oniemieli. To stało się tak nagle, byli w ogromnym szoku

Stefan Horngacher okrutnie atakował Polaków i jest bliski postawienia na swoim. Szokujące ustalenia, to się w głowie nie mieści

Justyna Kowalczyk dzięki swoim licznym sukcesom zdobyła serca tysięcy polskich kibiców. Wielka mistrzyni sięgała po medale najważniejszych imprez i dominowała w biegach narciarskich oraz toczyła zacięte boje z rywalkami. Można jedynie żałować, że czas nie zatrzymał się w miejscu i Kowalczyk wciąż nie może walczyć o triumfy na mistrzostwach świata, czy igrzyskach olimpijskich. Choć zakończyła karierę, nadal pozostaje bardzo aktywną osobą.

Justyna Kowalczyk pokazała syna i fani nie mogli uwierzyć. Przecierali oczy ze zdumienia

Na jej profilach w mediach społecznościowych można zobaczyć zdjęcia z wielu górskich wypraw. Od drugiej połowy 2021 roku na fotografiach Kowalczyk częstym bohaterem jest jej synek - Hugo. Chłopiec na świat przyszedł we wrześniu wspomnianego roku i zwiedził już wiele górskich szczytów. Mistrzyni również i ostatnim razem postanowiła pokazać chłopca. - Hugo kilometry robi - napisała była zawodniczka w opisie do zdjęcia, na którym widzimy jak chłopiec w zimowym ubranku i goglach "pozuje" do fotografii. W komentarzach fani wyrażali zdumienie, że Hugo jest już tak duży. - Niepojęte jak szybko rosną te dzieci… - napisała jedna z fanek. - Ale już duży - czytamy w innym komentarzu. Potwierdza się więc teza, że nic nie pokazuje upływającego czasu tak bardzo, jak szybkie dorastanie dzieci.