Granerud ostro skomentował konkurs w Planicy. Teraz Norweg znów zabrał głos, tłumaczy się ze słów o „parodii”

Piotr Żyła znalazł patent na skocznie normalne na mistrzostwach świata. W 2021 roku w Oberstdorfie sięgnął po złoty medal, a teraz obronił tytuł, choć po pierwszej serii był dopiero na 13. miejscu! Zwycięstwo dał mu skok na 105 metrów, czyli najdłuższy jak do tej pory na skoczni HS-102 w Planicy. Trudno się dziwić Granerudowi, że był rozczarowany, bo był faworytem, a nie załapał się nawet do pierwszej dziesiątki. Z pewnością nie pomagały też warunki, który w tym sezonie już nie raz dały w kość zawodnikom z czołówki. Tuż po zawodach Granerud stwierdził, że była to „parodia skoków narciarskich”, ale teraz zaczyna tłumaczyć swoje słowa.

Granerud wykręca się ze słów o „parodii”

Norweg już w przeszłości pokazywał, że potrafi nie gryźć się w język, gdy sprawy nie układają się po jego myśli. Było tak m.in. na Turnieju Czterech Skoczni, gdy przegrywał z Kamilem Stochem w sezonie 2020/2021. Teraz również ostro skomentował w norweskich mediach to, co działo się w trakcie konkursu, ale zaczął... się z tego wycofywać.

W rozmowie z Jakubem Balcerskim z portalu Sport.pl Norweg nieco ułagodził swoją wypowiedź. – To było trochę za mocne określenie. Norweskie media są naprawdę dobre w wyciąganiu od ciebie negatywnych opinii. Myślę, że po wszystkim można przyznać, że zawody były dość fair. Niektórzy mieli dobry wiatr i oddali dobre skoki, ja nie. Jest, jak jest. Pozostanę przy tym, że miałem trudne warunki. Choć mogłem skoczyć jeszcze lepiej, gdybym pokazał swoje absolutnie najlepsze skoki. Wtedy dostałbym za nie o wiele więcej punktów i dostał swoją szansę na lepszy rezultat – wyjaśnił już na spokojnie Halvor Egner Granerud.