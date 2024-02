Izabela Małysz pokazała najmłodszych członków rodziny. Wielka radość w domu

Izabela Małysz to bohaterka dla wielu Polaków. Kibice skoków narciarskich doskonale pamiętają czasy, gdy jej mąż - Adam Małysz - odnosił wielkie sukcesy na skoczniach całego świata. To wtedy żona sportowca przeżywała wielki życiowy test. Cały dom spadł na jej barki, włącznie z wychowywaniem malutkiej wtedy córki Karoliny. Pani Izabela poradziła sobie ze wszystkim wspaniale i dzisiaj może już częściej cieszyć się mężem w domowym zaciszu. Pewne przyzwyczajenia jednak nie przechodzą. Żona naszego legendarnego zawodnika wciąż dba o to, by każdy z domowników czuł się kochany i wychodzi jej to jak zawsze doskonale. Zdjęcie najmłodszych członków rodziny wywołało w sieci falę komentarzy i trudno w sumie się temu dziwić, ponieważ jest naprawdę słodkie!

Tak wyglądają najmłodsi członkowie rodziny Małyszów

Izabela Małysz raczej rzadko publikuje na portalach społecznościowych zdjęcia z życia prywatnego rodziny. Na jej instagramowym profilu dominują raczej ujęcia z podróży, których obecnie małżeństwo realizuje całkiem sporo. Jednak tym razem zrobiła wyjątek. "Piękna i Czubaka" - napisała przy fotce z wizerunkiem dwóch uroczych piesków-domowników.

Lawina komentarzy pod zdjęciem Izabeli Małysz

Pieski zawsze przynoszą mnóstwo radości wśród innych domowników. Słodkie stworzenia wymagają opieki, ale odwdzięczają się niezwykła wiernością i lojalnością. "No piękne przytulanki" - zauważył jeden z obserwujących instagramowy profil Izabeli Małysz. "Cudowne pieski!" - dodała inna internautka. "Piękne pieski" - czytamy w kolejnym z wielu pozytywnych komentarzy pod fotką żony Małysza.