Jan Tomaszewski bez pardonu uderzył w Adama Małysza. Porównał go do Joana Laporty, poleciały iskry!

Najlepsze miejsce polskiego skoczka to 5. miejsce Pawła Wąska w tym sezonie. Poza tym naszym zawodnikom idzie słabo, a poniżej oczekiwań spisują się przede wszystkim największe gwiazdy: Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Kamil Stoch. Rozczarowuje to mocno Jana Tomaszewskiego. Legendarny piłkarz bacznie przygląda się „popisom” naszych skoczków i ma pewne spostrzeżenia.

Jan Tomaszewski: Przez Thurnbichlera nasi skoczkowie zaczęli spadać

- Nagle nasi skoczkowie zaczęli spadać. To się zaczęło od zatrudnienia trenera, który był młodszy od zawodników. Być może taki jest trend w światowych skokach, że się zatrudnia młodszych trenerów. Ale widać, że zatrudnienie tego szkoleniowca sprowodowało katastrofę. Jeśli ci najlepsi zawodnicy kończą na 30., 40. czy 50. miejscu, to wmawia nam się, że wszystko jest w porządku?! Popatrzmy na Austriaków, którzy ciągle mają dopływ świeżej krwi – mówi Jan Tomaszewski.

Życiowy wynik Pawła Wąska w Pucharze Świata! Fenomenalny konkurs w Innsbrucku, Kraft wygrywa i jest liderem TCS

Jan Tomaszewski na święta rozdaje rózgi i prezenty! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Trudno nie zauważyć, że „Człowiek, który zatrzymał Anglię” wskazuje tym samym na Adama Małysza, bo to przecież „Orzeł z Wisły” jako prezes Polskiego Związku Narciarskiego zatrudniał Thomasa Thurnbichlera.

- Kto go zatrudnił? Przez jego zatrudnienie Stoch w ogóle nie skacze, Żyła i Kubacki spadają ze skoczni. A to są przecież zawodnicy wysokiej klasy. Czyjaś to jest wina. To tak jak w Barcelonie: za to, że nie może grać Dani Olmo odpowiedzialni są dyrektor sportowy Deco i prezes Joan Laporta! - grzmi Tomaszewski.

W najbliższy weekend skoczkowie nie zaprezentują się w Pucharze Świata. Będą za to rywalizować w mistrzostwach Polski na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. W tym samym miejscu tydzień później skoczkowie rywalizować będą w Pucharze Świata.

Ciężko powstrzymać łzy po tym, co spotkało Dawida Kubackiego przed Bischofshofen! Nawet twardziel pękłby przez te wiadomości