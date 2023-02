Kamil Stoch był już bardzo blisko i wszystko się załamało. Nawet Adam Małysz mówił, że chodzi tylko o jedną rzecz

Od kilkunastu już dni zastanawiamy się, co się stało ze skoczkiem z Zębu. Metodą małych kroków trener Thomas Thurnbichler miał doprowadzić Stocha do mistrzowskiej formy, ale na razie z planu nici. Teraz postawiono na relaks i spokojny trening, dlatego Stoch (i nie tylko on) opuści PŚ w Rasnovie. – Byłem zaskoczony, że to się aż tak bardzo posypało. Zdawałem sobie sprawę, że może być coś nie tak na skoczni do lotów, co nie zmienia faktu, że ta cała „maszyneria” u Kamila powinna działać. Okazało się, że jednak wszystko się rozregulowało. Ta metoda małych kroków to jest bardzo dobra metoda dla niego. U Kamila ta ambicja sportowa jednak powoduje, że zamiast robić swoje, to robi coś ponad to. Był taki moment, gdy rozmawiałem z nim i jego otoczeniem i oni wiedzieli, co konkretnie trzeba zrobić. Wszyscy trenerzy, nawet Adam Małysz i Apoloniusz Tajner mówili, że wystarczy detal, by Kamil odlatywał i walczył o wygraną – tłumaczy Sebastian Szczęsny, komentator Eurosportu.

Odpuszczenie Rasnova oznacza, że Stoch ma jeszcze sporo czasu, by odzyskać wigor. Kwalifikacje do konkursu MŚ w Planicy dopiero w następny piątek (24 lutego). – A o tym, że brakuje ten jeden puzzel, to mówiliśmy, gdy Kamil lądował w czołówce, ale był niestabilny. Nawet Kamil mówił, że różnica między tym skakaniem, a mistrzowskim jest minimalna. Brakowało drobnostki. W tym przypadku nie możemy mówić o drobnostce, a porządnym planie naprawczym, który pewnie jest teraz wcielany w życie. Wszystko trzeba zespawać i te puzzle poukładać. Temu miał też służyć ten odpoczynek – dodał Szczęsny.

Pod nieobecność największy gwiazd do Rasnova wybiorą się Tomasz Pilch, Jan Habdas, Maciej Kot i Kacper Juroszek. Już w następny piątek (24 lutego) kwalifikacje do konkursu o mistrzostwo świata na skoczni normalnej w Planicy.