Kamil Stoch miał zakończyć karierę? Namawiał go do tego ojciec! „Oczekiwałem i wręcz tego pragnąłem”

Kamil Stoch nie błyszczy formą pod wodzą Thomasa Thurnbichlera. Były lider kadry skoczków wchodzi do drugiej serii konkursowej, ale nie walczy o czołowe lokaty, do czego przyzwyczaił fanów. Niewiele brakowało, a dziś... nie skakałby już zawodowo. Mocno do zakończenia kariery namawiał go jego tata.