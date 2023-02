Kamil Stoch szczerze na temat swojej słabej formy, Powiedział o wielkim zmęczeniu, mocne wyznanie

Kamil Stoch postanowił w szczerych słowach powiedzieć o zapaści swojej formy, która miała miejsce od dłuższego czasu. Legenda polskich skoków narciarskich udzieliła wyjątkowo mocnego i szczerego wywiadu "Przeglądowi Sportowemu Onet", w którym wyliczyła czynniki, które mogły zadecydować o utracie dyspozycji. Padły mocne słowa.

Kamil Stoch szczerze o swojej formie. O wszystkim powiedział

W wywiadzie z "Przeglądem Sportowym Onet", skoczek narciarski skrupulatnie wyliczył wszystko, co mogło ostatecznie przełożyć się na to, że jego ostatnie występy nie były dobre. Jak sam jednak przekonuje, odpoczynek i praca indywidualna dużo mu dały.

- Złożyło się na to wiele rzeczy. Zbyt dużo myślałem o wszystkim i próbowałem zrobić wiele rzeczy naraz. W skokach tak się nie da, trzeba przypilnować jednego, maksymalnie dwóch elementów i to jest wszystko, co można zrobić. Złożyło się też na to zmęczenie psychofizyczne. Tych wyjazdów było bardzo wiele, a z kolei nie było zbyt dużo czasu na regenerację. Też bardzo chciałem już wejść na najwyższy poziom. Ciągle czułem, że brakuje mi bardzo niewiele. Zacząłem się zapętlać, że trzeba coś mocniej, szybciej i koniec końców przyszło dociążenie i już nie było jak z tego wyjść, tylko trzeba było się od tego odciąć, odpocząć i teraz mogę wrócić z inną energią – - powiedział Kamil Stoch.