Kamil Stoch usłyszał decyzję trenera. Nie będzie skakał w kolejnym konkursie, klamka zapadła

Piątkowy konkurs indywidualny był słodko-gorzki dla polskich kibiców. Co prawda 2. miejsce zajął Dawid Kubacki, ustępując tylko Anze Laniskowi, a 6. był Piotr Żyła, to jeden z liderów kadry, Kamil Stoch, nie zdołał zakwalifikować się do drugiej serii zawodów. W dużej mierze przez wiatr, który kompletnie ucichł przed jego skokiem. Belkę startową podniesiono tylko o jeden stopień i ani Stoch, ani kilku kolejnych wysokiej klasy zawodników nie miało szans na wejście do trzydziestki. Dopiero później zdecydowano o podniesienie belki o kolejne dwa stopnie i wówczas rywalizacja wróciła do jakiejś normy. Stoch nie chciał zrzucać jednak wszystkiego na warunki i przyznał, że wciąż jest w słabej formie. Dominik Formela z portalu skijumping.pl informuje, że trener zdecydował nie wystawiać Kamila Stocha w sobotnim konkursie drużyn mieszanych.

Kamil Stoch odpocznie w sobotę. Wybrano najlepszych

Zawody w Titisee-Neustadt trwać będą przez trzy dni. Piątkowe i niedzielne zawody indywidualne przedzielą sobotnie zmagania drużyn mieszanych. Polskę w zawodach tych reprezentować będą Kinga Rajda i Nicole Konderla, a z panów wybrano Dawida Kubackiego i Piotra Żyłę, czyli zawodników będących w zdecydowanie najlepszej formie w tej chwili.

To oznacza, że Kamil Stoch będzie mógł nieco odpocząć w sobotę, a do rywalizacji powinien wrócić w niedzielę, gdy rozegrany zostanie drugi konkurs indywidualny, który zakończy „długi weekend” w Titisee-Neustadt.