Karolina Małysz wyjechała z domu i głaskała włochatego zwierza. "Tego mi w życiu trzeba"

Karolina Małysz doskonale wie, jak prowadzić swoje profile w mediach społecznościowych, by cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony fanów. Od kilku lat popularność córki Adama Małysza przerosła najśmielsze oczekiwania. Obecnie w sieci dzieli swoją działalność między dwa konta. Na prywatnym profilu na Instagramie pojawiają się indywidualne przemyślenia na temat otaczającej jej rzeczywistości. Z kolei na profilu "Czyżby podróż" prezentuje doświadczenia podróżnicze. Zwiedzanie świata i Polski to wielka pasja córki legendarnego skoczka oraz jej męża. Tym razem post ze wsi wywołał spore poruszenie i ciekawe komentarze na portalu społecznościowym.

Karolina Małysz na wideo głaszcze konia

Nagranie, jakie Karolina Małysz opublikowała na Instagramie, pochodzi z Siedliska Lisia Nora, zlokalizowanego w Biskupicach. Wizyta na polskiej wsi najwyraźniej przypadła do gustu samej zainteresowanej. Wygląda bowiem na to, że świetnie się tam bawiła. Na niezbyt długim wideo pojawiają się sceny, na których córka Adama Małysza głaszcze konia, kieruje swoje kroki do kurnika czy po prostu odpoczywa w wolnym tempie.

Fani zachwyceni wideo Karoliny Małysz

Po raz kolejny wpis Karoliny Małysz na Instagramie cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród internautów. Bardzo szybko pojawiło się przy nim kilkadziesiąt polubień i komentarze, świadczące o poparciu dla tego typu materiałów. "Tego mi w życiu trzeba" - oceniła jedna z fanek. "Super" - dodała kolejna z obserwujących.