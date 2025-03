Kubacki i Wolny ze wstydliwą przegraną. Pokonał ich skoczek z Turcji

Aż serce boli, co stało się z Piotrem Żyłą! Na koniec sezonu taki cios

Paweł Wąsek daje nadzieję, więc co dalej z Thurnbichlerem? Ekspert nie ma wątpliwości

Andrzej Stękała dokonał coming-outu. Przez długi czas ukrywał partnera! Nie mógł go nawet przytulić

Jakub Wolny osiągnął odległość 198,5 metra, przy odjętych 0,59 punktu za wiatr. Dawid Kubacki skoczył 199,5 metra, również z odjęciem 0,59 punktu za warunki wietrzne. Obaj startowali z 14. belki startowej. Niestety, rezultat "Mustafa" okazał się niewystarczający do awansu. Wolny ostatecznie "załapał" się do czołowej czterdziestki, jako ten ostatni, a Kubacki zajął dopiero 45. miejsce.

ZOBACZ: Niesamowity skok Kamila Stocha w Planicy. Poszybował jak król! I ten uśmiech na twarzy

Co zaskakujące, lepszy wynik od Polaków uzyskał reprezentant Turcji, Muhammed Ali Bedir, który skoczył 197 metrów, przy odjętych 0,80 punktu za wiatr. Mimo krótszej odległości, Bedir zdołał wyprzedzić Kubackiego i Wolnego w klasyfikacji, co podkreśla trudności, z jakimi zmierzyli się nasi skoczkowie.​ Kwalifikacje w Planicy były wymagające, a wyniki Kubackiego i Wolnego pokazują, że nawet doświadczeni zawodnicy mogą napotkać trudności na skoczni mamuciej. Do punktu konstrukcyjnego nie doleciał m.in. Ryoyu Kobayashi, a kwalifikacje - z powodu problemów z warunkami - trwały bardzo długo, prawie dwie godziny.

ZOBACZ: Dlaczego Iga Świątek nie słuchała w czasie meczu trenera? Niepokojące zachowanie i wypowiedzi

Humory polskich kibiców są jednak więcej niż dobre. W czołowej dziesiątce czwartkowych kwalifikacji znaleźli się Kamil Stoch (6. miejsce), Piotr Żyła (5. miejsce) i Paweł Wąsek (9. miejsce). W konkursie wystąpi też Aleksander Zniszczoł, który był 32.