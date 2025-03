Niesamowity skok Kamila Stocha w Planicy. Poszybował jak król! I ten uśmiech na twarzy

Skoki w Planicy: Niesamowity lot Kamila Stocha

Kamil Stoch błyśnie formą na zakończenie sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich? Do tej pory prezentował się słabo, ale wszystko wskazuje na to, że w Planicy znowu uda mu się nieco odkuć. Polski skoczek wziął udział w czwartkowych kwalifikacjach. I poradził sobie naprawdę dobrze. Kamil Stoch poszybował na 234,5 metra i szybko wskoczył na pozycję wicelidera. Choć nie udało mu jej się utrzymać do końca kwalifikacji, to wciąż zajął bardzo dobre, szóste miejsce.

Pojawiła się też ważna informacja, która bardzo poprawiła humor polskim kibicom. Na twarzy Kamila Stocha pojawił się wielki uśmiech. Niestety, nie stało się tak ze wszystkimi skoczkami. Dawid Kubacki nie poszybował nawet na 200 metrów i zajął bardzo odległą pozycję. W samej końcówce do konkursu zakwalifikował się Jakub Wolny.

Zdecydowanie lepiej poszło Piotrowi Żyle i Pawłowi Wąskowi, którzy znaleźli się w czołowej dziesiątce, tak jak Kamil Stoch. W konkursie zobaczymy też Aleksandra Zniszczoła.

Program konkursów w Planicy

W Planicy odbędą się dwa konkursy indywidualne - w piątek i niedzielę. W ramach weekendu kończącego ten sezon Pucharu Świata odbędzie się także rywalizacja drużynowa, która jest zaplanowana na sobotę.

27 marca – kwalifikacje

28 marca – konkurs indywidualny

29 marca – konkurs drużynowy

30 marca – konkurs indywidualny