Nagrano, co Niemiec pokazał po skoku Piotra Żyły. Ułożył palce w wymowny gest, mina wyraża wszystko

Adam Małysz nie wytrzymał. Prezes PZN postawił sprawę jasno, polscy skoczkowie go rozczarowali

Titisee-Neustadt ponownie był szczęśliwy dla polskich skoczków. Na niemieckim obiekcie biało-czerwoni bardzo często zajmowali wysokie lokaty, a co więcej, regularnie wygrywali konkursy. Podobnie było w ubiegły weekend, kiedy to zwłaszcza Dawid Kubacki i Piotr Żyła brylowali wśród Polaków. Obaj zawodnicy dobrze spisują się od początku sezonu i są wysoko w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Tak Niemiec zareagował na skok Żyły. Nagrało się

Piotr Żyła znów mógł cieszyć się z wywalczenia miejsc w czołowej dziesiątce. W niedzielę biało-czerwoni zdominowali konkurs i aż trzech naszych reprezentantów znalazło się na szczycie zestawienia. Różnice w klasyfikacji były jednak bardzo niewielkie. Widać to na przykładzie Żyły i Geigera. Polak pokonał Niemca o zaledwie 0,9 pkt. Wystarczyły minimalnie inne warunki w czasie lotu naszego skoczka, aby to jednak niemiecki zawodnik cieszył się z wyższej pozycji. Ale to Żyła zajął ostatecznie czwarte miejsce.

Kamerom udało się nagrać, jak na tak niewielką różnicę zareagował podopieczny Stefana Horngachera. Gdy okazało się, że Geiger jest gorszy od Polaka o niespełna punkt, pokazał na palcach niewielką różnicę i zrobił rozczarowaną minę. Taka porażka zawsze boli, ale i Geiger może być zadowolony ze swojego występu, bo wcześniej prezentował się gorzej.

