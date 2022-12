i Autor: Cyfrasport Dawid Kubacki i Thomas Thurnbichler

Fakty nie kłamią

Niewiarygodna prognoza dla polskich skoczków w TCS. Thurnbichler może zacierać ręce? Fakty są jasne

Turniej Czterech Skoczni oficjalnie się rozpoczął, a polscy kibice mają powody do radości. Piotr Żyła i Dawid Kubacki stanęli na podium, choć wyraźnie przegrali z Halvorem Egnerem Granerudem. Mimo to, nie są to złe informacje w kontekście walki o Złotego Orła. Co więcej, statystyki wskazują na to, że jest to wymarzony początek niemiecko-austriackiej imprezy w wykonaniu polskich skoczków! Czy Thomas Thurnbichler może już zacierać ręce?