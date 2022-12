O której godzinie skoki dzisiaj 28 grudnia 2022 środa Oberstdorf Turniej Czterech Skoczni Skoki narciarskie dzisiaj O której kwalifikacje w środę 28.12

Spis treści

Skoki dzisiaj to kwalifikacje do czwartkowego konkursu PŚ w Oberstdorfie. To pierwsza odsłona rywalizacji w Turnieju Czterech Skoczni. Na starcie staną byli zwycięzcy TCS - Kamil Stoch i Dawid Kubacki, a także Piotr Żyła, Paweł Wąsek, weteran reprezentacji Stefan Hula i debiutant Jan Habdas. Kwalifikacje wyłonić mają nie tylko pięćdziesiątkę zawodników, którzy wystartują w pierwszym konkursie TCS, ale także poustawiać ich w pary (zwycięzca kwalifikacji z pięćdziesiątym, drugi z czterdziestym dziewiątym itd.). Ten system rozgrywania konkursów (pucharowy albo inaczej - KO) jest charakterystyczny dla noworocznego turnieju, a stosuje się go od sezonu 1996-97.

Dwa lata temu polscy skoczkowie omal nie stracili startu w Oberstdorfie. Dzień przed kwalifikacjami pozytywny, chociaż niejednoznaczny wynik testu antycovidowego miał Klemens Murańka. Polska ekipa w całości nie została więc dopuszczona do kwalifikacji - zostały one rozegrane bez niej. Po kwalifikacjach, jeszcze tego samego dnia wieczorem, poddano naszych skoczków kolejnym testom. Nazajutrz rano wszystkie wyniki testów okazały się negatywne. Wyniki kwalifikacji anulowano, a wszystkich zgłoszonych zawodników (łącznie z Polakami) dopuszczono do pierwszej serii.

Turniej Czterech Skoczni znów może być popisem Polaków. Dawid Kubacki jest liderem klasyfikacji generalnej PŚ, a piąte miejsce zajmuje Piotr Żyła. – Oczywiście, że to komfortowa sytuacja, kiedy jedziesz na takie zawody, mając wszystko poukładane i kiedy cały mechanizm funkcjonuje bardzo dobrze - mówi Thomas Thurnbichler, trener naszych skoczków. - Dużo spokojniej każdy z nas spędził święta, wiedząc, że nie musimy zmagać się z niepewnością co do naszej dyspozycji, a towarzyszyła nam ona w zasadzie aż do zawodów w Engelbergu - stwierdził austriacki szkoleniowiec.

Kwalifikacje do konkursu PŚ w Oberstdorfie zaplanowano na środę 28 grudnia 2022. Początek o godzinie 16.30. Transmisja TV na Eurosporcie 1 i w Playerze.

PŚ Oberstdorf

Środa, 28.12.2022

14:00 - Oficjalny trening

16:30 - Kwalifikacje

Czwartek, 29.12.2022

15:00 - Seria próbna

16:30 - Pierwsza seria konkursowa (KO)