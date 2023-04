O której godzinie skoki dzisiaj sobota 1.04.2023 Dziś konkurs indywidualny i drużynowy! O której dzisiaj skoki narciarskie w sobotę 1 kwietnia 2023

Rywalizacja w Planicy została wczoraj odwołana. Wszystko z powodu bardzo złych warunków atmosferycznych. Wiatr momentami wiał z prędkością 5-6 metrów na sekundę. Jury starało się przeciągać rozpoczęcie konkursu tak długo, jak tylko to możliwe. Przekładane przez dwie godziny zawody miały wystartować, ale wiatr nie dawał za wygraną i w końcu konkurs odwołano.

Na sobotę zaplanowano jednoseryjny konkurs indywidualny i konkurs drużynowy. Wszystko bardzo wcześnie rano, bo wtedy wiatr ma być słabszy. Jak wypadną Polacy? W konkursie drużynowym powalczą w składzie Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek. Kamil Stoch zajął 10. miejsce w piątkowych kwalifikacjach, a tuż za nim uplasowali się Piotr Żyła i Aleksander Zniszczoł. Wymieniona trójka skoczyła kolejno 224, 221 i 227,5 metra. Ta ostatnia odległość to życiowy rekord Zniszczoła. 203,5 metra wystarczyło, by w dzisiejszych zawodach znalazł się też Andrzej Stękała (32. miejsce). Do konkursu nie dostali się Paweł Wąsek i Jan Habdas. Najlepszy był Słoweniec Anże Lanisek.

Polscy skoczkowie tydzień temu w Lahti pokazali, że forma wciąż jest. To było już siódme podium Polaków w konkursie drużynowym na obiektach Salpausselka. A trzecie miejsce zajęli, skacząc przecież bez swojego lidera. W Lahti walczyli właśnie dla niego. Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek nie ukrywali, że każdy metr zdobyty w powietrzu poświęcili Dawidowi Kubackiemu i jego żonie Marcie. – To podium dedykujemy naszemu drogiemu Dawidowi i Martusi. Trzymamy za was kciuki i sercem jesteśmy z wami – skomentował przed kamerą Eurosportu Stoch, tworząc z dłoni gest serca. – To dla Marty i Dawida. Przed konkursem dowiedzieliśmy się, że z Martą jest lepiej, co dało nam dodatkowy zastrzyk energii. To trzecie miejsce to dla nas coś więcej niż tylko podium – dodał Thomas Thurnbichler, szkoleniowiec polskich skoczków.

Rywalizację rozpoczęli w listopadzie i skończą ją dopiero w niedzielę. Podopieczni Thomasa Thurnbichlera odczuwają trudy najdłuższego sezonu w historii, ale chcą go zakończyć dalekimi lotami. – Każda nacja ma problemy i nie jesteśmy w tym osamotnieni. Wiadomo, że skaczemy bez Dawida Kubackiego, naszego lidera, ale wierzę w naszych chłopaków. Raw Air w wykonaniu Piotrka był kiepski. Za dużo chaosu w skokach, w jego technice. Przeziębienie już za nim i wierzę, że ta energia wróciła. By wróciło mu czucie ciała, czucie nóg – mówi Jakub Kot, były skoczek, obecnie ekspert Eurosportu. Liczy również na Kamila Stocha, który dzierży rekord Polski w długości skoku, ustanowiony właśnie na Letalnicy (251,5 m). – Kamila nigdy nie wolno skreślać. W Lahti złapał już „fajne życie”, w Finlandii oddał tam kilka dobrych skoków – dodał, zauważając obniżkę formy Halvora Egnera Graneruda. – Ostatnie skoki w Lahti miał mocno skrzywione na progu. Wyglądały niebezpiecznie. Zobaczymy, czy to był zbieg okoliczności, czy jego błędy – zakończył.

Dawida Kubackiego w Lahti oczywiście nie było, nie będzie również w ten weekend w Planicy. Skoczek z Nowego Targu trwa przy żonie, która od tygodnia znajduje się w szpitalu i walczy powrót do zdrowia. Kubacki miał w Finlandii godne zastępstwo, Polacy wskoczyli na podium z dużą przewagą nad czwartymi Norwegami. Druga Słowenia była jeszcze w zasięgu naszych zawodników, bezkonkurencyjni okazali się Austriacy. Zdaniem Stocha mogło być lepiej. – W drugiej serii było dużo nerwów, skoczyłem nieźle, mogło być lepiej, dlatego jestem trochę taki zniesmaczony. Najmniejszy błąd kosztuje wiele – tłumaczył tuż po konkursie.

Na sobotę 1 kwietnia zaplanowano konkurs indywidualny konkurs drużynowy w Planicy. Początek konkursu indywidualnego o godzinie 8.45. Początek konkursu drużynowego o godzino 10. Transmisja TV na antenie TVN i Eurosportu 1 oraz online w Playerze.