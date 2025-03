i Autor: Cyfrasport Piotr Zyła

Oficjalnie

Ostateczna decyzja w sprawie Piotra Żyły na koniec zimy! Już wszystko jasne

W niedzielę, 16 marca, Piotr Żyła po dziewięciu latach znów stanął na podium Pucharu Kontynentalnego. W drugim konkursie w Lahti zajął 2. miejsce, ale to nie wystarczyło do powrotu do Pucharu Świata na tej samej skoczni. Thomas Thurnbichler ogłosił już ostateczną decyzję co do występów Żyły podczas dwóch ostatnich weekendów tego sezonu.