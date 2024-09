Pilne informacje od Piotra Żyły. Po zabiegu wydał jasny komunikat. Kibice będą musieli się z tym pogodzić

Adam Małysz wyjawił prawdę o występie w TVN. Czuł ogromny stres, nie mógł przez to spać!

Zawody Letniego Gran Prix na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle pierwotnie zaplanowane były na weekend 15-16 sierpnia. Jednak z powodu osunięcia się ziemi na przeciwstoku niezbędne było przełożenie terminu rywalizacji. Tym samym skoczkowie na obiekcie w Wiśle pojawią się w najbliższy weekend. Do Polski przyjedzie kilka znanych nazwisk, ale kilku również zabraknie. W polskiej ekipie liderem będzie Dawid Kubacki, a w kadrze znaleźli się m.in. Aleksander Zniszczoł, Kacper Juroszek, czy Jakub Wolny. Na próżno szukać w składzie Kamila Stocha i Piotra Żyły.

Żyła o swoim stanie zdrowia

Mistrza świata na normalnej skoczni w LGP w Wiśle nie wystąpi ze względu zdrowotnych. Kilka tygodni temu przeszedł bowiem zabieg kolana. - Piotr Żyła musi przejść operację kolana, która jest pokłosiem dawnej kontuzji. Przypomniała o sobie podczas treningu bazowego, który miał miejsce półtora tygodnia temu. Skonsultowaliśmy sprawę ze specjalistami, a badanie rezonansem magnetycznym potwierdziło, że chodzi o dawny uraz łąkotki - przekazał za pośrednictwem PZN Thomas Thurnbichler. Trener o potrzebie zabiegu u skoczka poinformował na początku sierpnia.

Kiedy powrót Żyły?

Teraz sam skoczek poinformował, jak wygląda jego sytuacja i kiedy możemy spodziewać się jego powrotu do rywalizacji. - Zabieg się udał. Nie mogę się doczekać powrotu na skocznię. Mógłbym wrócić już na zawody LGP w Hinzenbach, ale podejdę do tego na spokojnie Moim celem będzie udział w Mistrzostwach Polski w październiku. A zimą, to wiadomo... idziemy full gaz - przekazał skoczek cytowany przez PZN. Mistrzostwa Polski w zaplanowane są na weekend 18-19 października w Zakopanem.