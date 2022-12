Piotr Żyła zwrócił uwagę na piekielnie ważny szczegół przed Turniejem Czterech Skoczni! To ma dla niego ogromne znaczenie w Oberstdorfie

to było mu potrzebne

Niemalże każde zawody skoków narciarskich mogą pochwalić się ogromną widownią, która pomimo mrozu, śniegu i niesprzyjających warunków z werwą dopinguje swoich ulubieńców. Nie inaczej będzie w Oberstdorfie, gdzie odbędą się pierwsze zawody tegorocznego Turnieju Czterech Skoczni. Przed zawodami na niemieckiej skoczni Kamil Stoch nie ukrywał, że przerwa na święta dobrze mu zrobiła, a Piotr Żyła z kolei skupił się właśnie na kibicach, którzy wrócili tu po długiej przerwie.

W ostatnich latach zawodnicy musieli bowiem radzić sobie bez dopingu swoich fanów, ze względu na obostrzenia, które podczas takich imprez były naprawdę restrykcyjne. Piotr Żyła przed pierwszymi zawodami Turnieju Czterech Skoczni nie ukrywał jednak, że obecność kibiców na trybunach robi różnicę i dla niego jest to ważny element, który może mu pomóc w oddaniu dobrego skoku.

- Ta skocznia jest unikatowa, tym bardziej, kiedy po ostatnich konkursach przy pustych trybunach wreszcie pojawią się tu kibice. Im więcej ludzi, tym większa energia i motywacja do tego, by lepiej skakać. Cieszę się z tej frekwencji, dobrze nam to zrobi – powiedział Piotr Żyła w rozmowie z portalem „skijumping.pl” przed zawodami w Oberstdorfie. Zawody na niemieckiej skoczni rozpoczną się o godzinie 16:30.