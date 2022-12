Polski skoczek zdyskwalifikowany w Engelbergu! Fatalne wiadomości, kontrolerzy byli bezlitośni

Złe wieści w ostatniej chwili przed konkursem Pucharu Świata w Engelbergu. Paweł Wąsek przebrnął przez kwalifikacje, ale w zawodach nie wystartuje. Kontrolerzy byli dla niego bezlitośni i został zdyskwalifikowany. Szybko okazało się, jaki był powód. Chodziło o problemy z jego kombinezonem. Wiele wskazuje na to, że błąd był po stronie Polaka.

PŚ Engelberg: Paweł Wąsek zdyskwalifikowany!

Paweł Wąsek miał niedopięty zamek w kombinezonie, przez co musiał zostać zdyskwalifikowany.

- Zameczek był niedosunięty na górze - powiedziała Magdalena Pałasz na antenie TVN. - Zamek musi być dopięty do samego końca. Nie ma prawa, żeby to się stało samoistnie - powiedziała była skoczkini, tłumacząc czemu doszło do dyskwalifiakcji.

Paweł Wąsek wróci do Polski w średnim humorze. To ostatni konkurs przed świętami. Do tej pory w każdych zawodach Pucharu Świata punktował. Pierwszy raz w tym sezonie mu się to nie uda!

