Skoczkowie są niezadowoleni z Thurnbichlera? Tajemnicze słowa Pawła Wąska w Planicy. Będzie nowy trener?

Thomas Thurnbichler odejdzie z kadry? Tajemnicze słowa Wąska

Czas na zakończenie sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Thomas Thurnbichler razem ze skoczkami walczy o dobry wynik w Słowenii w Planicy. Biało-czerwoni bardzo dobrze zaprezentowali się podczas czwartkowych kwalifikacji. Na piątym miejscu znalazł się Piotr Żyła, na szóstym Kamil Stoch, a dziewiąty był Paweł Wąsek. W ostatnim czasie głośno robi się nie ze względu na wyniki skoczków, a zamieszanie z trenerem.

W Planicy okaże się, czy Thomas Thurnbichler zostanie na stanowisku trenera reprezentacji Polski w skokach narciarskich. Tajemnicze słowa w rozmowie z dziennikarzami powiedział Paweł Wąsek. Najlepszy skoczek naszej kadry w tym sezonie zasugerował, że część skoczków może być niezadowolona z tej współpracy.

- Z jednej strony pracuje nam się dobrze i chciałbym trenować dalej z Thomasem, ale z drugiej jeśli team ma być z tego niezadowolony, poszczególni zawodnicy, to nie będzie funkcjonować także... Co będzie to będzie, zobaczymy – powiedział Paweł Wąsek w rozmowie z mediami.

Program konkursów w Planicy

W Planicy odbędą się dwa konkursy indywidualne - w piątek i niedzielę. W ramach weekendu kończącego ten sezon Pucharu Świata odbędzie się także rywalizacja drużynowa, która jest zaplanowana na sobotę.

27 marca – kwalifikacje

28 marca – konkurs indywidualny

29 marca – konkurs drużynowy

30 marca – konkurs indywidualny

Rozmowa z Mariusem Lindvikiem, mistrzem świata w skokach narciarskich