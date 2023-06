Stanowcze warunki Thomasa Thurnbichlera w sprawie walki Piotra Żyły! Trener polskich skoczków postawił sprawę jasno

Kiedy przed kilkoma tygodniami Sławomir Peszko ogłaszał zakończenie swojej piłkarskiej kariery, mało kto mógł się spodziewać, że w przyszłości pojawi się temat jego ewentualnego starcia z Piotrem Żyłą. Tuż pod konkursie drużyn mieszanych na Średniej Krokwi podczas Igrzysk Europejskich, do sprawy odnieśli się m.in. Apoloniusz Tajner oraz Adam Małysz, a "Orzeł z Wisły" korzystając z okazji, postanowił ujawnić w rozmowie z mediami pewne nieznane do tej pory informacje z jego osobą w roli główne. Jak można się było spodziewać, nie zabrakło również głosu obecnego trenera reprezentacji Polski, Thomasa Thurnbichlera, który jak się okazuje, o planach skoczka doskonale wie.

Thomas Thurnbichler reaguje na pomysł walki z udziałem Piotra Żyły. Austriak na pewne warunki

Jak podał Dominik Formela z portalu "skijumping.pl", szkoleniowiec pracujący obecnie z kadrą biało-czerwonych został poinformowany o tym, że Piotr Żyła w przyszłości planuje pojawić się w oktagonie, jednak w tej sytuacji postawił kilka warunków, jakie muszą być spełnione, aby do walki Żyła - Peszko w ogóle doszło. Wszystko wskazuje więc na to, że w najbliższej przyszłości sportowcy nie spotkają się w oktagonie.

- Thomas Thurnbichler wie o planach Piotra Żyły, ale do takiej walki nie może dojść podczas przygotowań do sezonu i w jego trakcie. Ryzyko kontuzji jest zbyt duże, w tym roku się to nie wydarzy. Trzeba znaleźć odpowiedni moment na taki krok. - napisał na Twitterze dziennikarz, ujawniając jak trener Thomas Thurnbichler podchodzi do sprawy ewentualnej walki Żyły.

