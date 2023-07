i Autor: MAREK ZIELINSKI / SUPER EXPRESS Stefan Horngacher

szczegółowe porównanie

Stefan Horngacher z zimną krwią wypunktował Polaków! Szczegółowe porównanie, słowa trenera niemieckich skoczków nie przejdą bez echa

Waldemar Kowalski 15:48 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Stefan Horngacher to z jednej strony były szkoleniowiec polskich skoczków, który utrzymuje, że ma w naszym kraju wielu przyjaciół w środowisku, a z drugiej to obecny trener naszych rywali, który potrafi składać protesty na sprzęt biało-czerwonych. Podczas Igrzysk Europejskich, były trener Polaków postanowił po długiej przerwie porozmawiać z polskimi dziennikarzami i przy okazji m.in. porównać, jak wygląda podejście do skoków w naszym kraju oraz w Niemczech. Pokusił się o szczere słowa.