i Autor: Cyfra Sport Thomas Thurnbichler

wielka walka w kadrze

Thomas Thurnbichler nie ma wyjścia! Wielka walka wewnątrz kadry, olbrzymia presja na polskich skoczkach

Polscy skoczkowie nie sprawili niespodzianki podczas mistrzostw świata na normalnej skoczni, a najlepszym z biało-czerwonych był Paweł Wąsek, który zajął 10. miejsce. Teraz podopieczni Thomasa Thurnbichlera mają czas na to, aby przeanalizować swoje występy w Trondheim i przygotować się do zawodów na dużej skoczni, jednak tu miejsce będzie miała jedna ogromna zmiana. Skoczkowie będą musieli bowiem rywalizować o miejsce w stawce. Polacy mają do obsadzenia tylko cztery miejsca na pięciu skoczków.