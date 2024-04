Trzęsienie ziemi w kadrze polskich skoczków! Dwóch trenerów zwolnionych, PZN oficjalnie potwierdza

PZN musiał podjąć trudną decyzję

Polscy kibice przeżywali naprawdę trudne chwili w minionym sezonie Pucharu Świata. Tak słabych wyników w polskiej kadrze nie widziano od lat – co prawda zdarzały się słabsze sezony, jednak już dawno nie było tak, by żaden z Polaków nie potrafił przez długi czas nawiązać walki z czołówką. Dopiero Aleksandrowi Zniszczołowi udało się to pod koniec sezonu i ostatecznie skończył on na 19. miejscu w klasyfikacji generalnej, zostając tym samym najlepszym polskim zawodnikiem minionej kampanii. Choć był to najlepszy dla niego sezon w karierze, to kibice oczekują zdecydowanie więcej od polskiej kadry i to musiało spotkać się z reakcją Polskiego Związku Narciarskiego.

Dwóch trenerów zwolnionych z polskiej kadry!

Adam Małysz postanowił co prawda pozostawić na stanowisku Thomasa Thurnbichlera, który ma odpowiadać za kształt całej polskiej kadry w przyszłości, jednak związek był niezadowolony nie tylko ze startów zawodników z kadry A, ale także tych z kadry B – prowadzonej przez Davida Jiroutka – którzy nie byli w zasadzie żadnym wsparciem dla pierwszej reprezentacji. Co więcej, jak podaje portal Sport.pl, zawodnicy nie mieli najlepszego kontaktu z czeskim trenerem. Teraz PZN oficjalnie potwierdził, że David Jiroutek i jego asystent Radek Zidek kończą współpracę z polską kadrą.

Przyjście Davida Jiroutka było ogłaszane jako wielki sukces PZN, ale jak widać, rzeczywistość nie okazała się tak kolorowa. Czeski trener wytrzymał na stanowisku niecały rok, bowiem objął polską kadrę B w maju 2023 roku. Radek Zidek z kolei pracował w Polsce od 2017 roku – był trenerem kadry B, czy trenerem technicznym kadry A i B. – Trenerzy David Jiroutek oraz Radek Žídek, którzy w sezonie 2023/24 byli odpowiedzialni za Kadrę Narodową B skoczków narciarskich, kończą współpracę z Polskim Związkiem Narciarskim. Umowy z czeskimi szkoleniowcami rozwiązano za porozumieniem stron. Decyzja dotycząca ich następców zostanie ogłoszona w najbliższych tygodniach – napisano w oświadczeniu wydanym przez Polski Związek Narciarski.

