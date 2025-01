i Autor: PAP/Grzegorz Momot

Puchar Świata w skokach

Wąsek i Stoch zabrali głos przed zawodami w Zakopanem. „Wszyscy osiągamy tu lepsze wyniki”

– Od dłuższego czasu skacze mi się dobrze i czuję z tego powodu ogromną radość, a to zawsze pomaga – mówi Paweł Wąsek przed piątkowym rozpoczęciem zmagań w PŚ skoczków w Zakopanem. To właśnie on ma być numerem jeden reprezentacji Polski, tak jak w poprzednich startach, w których dominował w ekipie Biało-Czerwonych. Świeżo upieczony mistrz kraju wskoczy na podium?