Zdecydowane słowa Wojciecha Fortuny o Kamilu Stochu, wielki mistrz nie pozostawił wątpliwości. „Podjąłbym decyzję wcześniej”

Trener Maciusiak spojrzał na skoki Stocha i nie mógł w to uwierzyć. Jasna recepta, to musi mu pomóc

W najbliższych zawodach w amerykańskim Lake Placid (10–12 lutego) wystartują Dawid Kubacki, Paweł Wąsek, Piotr Żyła, Jan Habdas, Tomasz Pilch i Aleksander Zniszczoł. Stoch tymczasem jest w Polsce. – Od pewnego czasu widać było, że coś u Kamila jest nie tak z techniką. To z kolei powodowało narastanie stresu i utratę tak ważnej radości ze skakania, więc to jest bardzo dobra decyzja sztabu, chociaż ja, szczerze mówiąc, podjąłbym ją wcześniej – powiedział Wojciech Fortuna.

Jednocześnie zauważył, że tak doświadczony i utytułowany zawodnik ma w takim wypadku sporo do powiedzenia. – Być może czuł, że już wie co i jak poprawić, żeby wrócić do skakania w swoim stylu, stąd trenerska zwłoka w decyzji. Moim zdaniem jednak nie ma o co się martwić, bo, znając Stocha, wróci odrodzony, odzyska niezbędną w tej robocie radość, no i da nam w tym sezonie jeszcze wiele radości – podkreśla Fortuna.

Według złotego medalisty igrzysk olimpijskich z 1972 r. są na to większe szanse niż w minionym sezonie, kiedy to w styczniu 2022 r., podczas Turnieju Czterech Skoczni, ówczesny trener kadry Michał Doleżal podjął podobną decyzję.

– Tym razem nic mu nie dolega. Wtedy miał pecha, bo gdy nie szło mu w Turnieju Czterech Skoczni, został wycofany, odpoczął, spokojnie potrenował i zaczął skakać w swoim stylu, to tuż przed konkursem w Zakopanem doznał kontuzji kostki. Zanim w pełni doszedł do siebie, to nie było szans na dziesiątkę w generalce – przypomniał Fortuna, który jednak uważa, że podczas rozgrywanych w Planicy mistrzostw świata (22 lutego – 4 marca) kibiców czeka sporo pozytywnych emocji, także za sprawą Stocha.

– Ma kilkanaście dni na poprawę błędów, wygonienie z głowy złych emocji i pełne naładowanie akumulatorów i jak go znam zrobi to bez większego problemu. Gdy tylko odzyska czucie skoku i wróci radość, będą sukcesy – uważa Fortuna.