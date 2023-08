Żona Macieja Kota zdjęła koszulkę i ogłosiła to wszystkim. Wystarczyły jej trzy słowa, wyjątkowe chwile

Zdjęcie Dawida Kubackiego z córką wzruszyło kibiców do łez. Marta Kubacka musiała to pokazać, komentarzom nie było końca

Maciej Kot kilka lat temu był jednym z liderów reprezentacji Polski w skokach narciarskich, ale ostatnie sezony w jego wykonaniu były kompletnie nieudane. Mimo to, 32-latek się nie poddał i nadal walczy o powrót do najwyższej formy. Jego wielkim wsparciem jest ukochana Agnieszka, z którą ożenił się w 2019 roku. Żona Kota jako trenerka personalna doskonale wie, ile wysiłku potrzeba, by być najlepszą wersją siebie i mocno wspiera męża, który ostatnio dał spory promyk nadziei na lepsze jutro. Podczas zawodów Letniego Grand Prix w Szczyrku dwukrotny zwycięzca konkursów Pucharu Świata był czwarty i dziewiąty, notując najlepsze występy od lat. Tuż po nich Kot zabrał najbliższych na wakacje, na których zwłaszcza Agnieszka cieszyła się każdą chwilą.

Ukochana Macieja Kota zrzuciła ubrania. W fikuśnym staniku okazało się, jak naprawdę wygląda ciało 29-latki

Agnieszka Kot bez koszulki przekazała radość w trzech słowach

Widać to w mediach społecznościowych 29-latki. Żona skoczka i pasjonatka triathlonu nie ma w ciągu roku zbyt wiele wspólnego wolnego z mężem, a rodzinne wakacje zawsze są dla niej wyjątkowe. Na Instagramie, gdzie fani podziwiają zazwyczaj zdjęcia i nagrania z treningów i zawodów, robi się wtedy bardziej prywatnie. Agnieszka Kot chętnie wskakuje w strój kąpielowy i nie krępuje się letnimi kadrami. Zresztą przy tak wysportowanej sylwetce nie ma się co dziwić. W tym roku rodzina Kotów wybrała się na wakacje do Grecji, a ostatnie publikacje Agnieszki pokazują, jak wiele radości dostarczył jej ten wypad.

Rozgorzała wielka dyskusja o Kamilu Stochu i jego żonie. Ludzie od razu zauważyli

Żona Macieja Kota cieszy się wakacjami

Żona Kota chętnie dbała w Grecji o opaleniznę, a promienie słońca dostarczyły jej mnóstwo szczęścia. Najlepiej mówi o tym jej ostatnie zdjęcie, na którym zapozowała w samym stroju kąpielowym i przekazała fanom krótką wiadomość. "Jestem na wakacjach" - napisała po angielsku, dodając wymowne emotikony muszli i wody. Letni klimat ewidentnie jej odpowiada, jednak każde wakacje muszą się kiedyś skończyć i Agnieszkę czeka powrót do rzeczywistości.