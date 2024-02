Aryna Sabalenka zszokowała swoim zachowaniem. Fan poprosił o „gorące” zdjęcie Białorusinki i je otrzymał! Zobaczcie, co mu wysłała

Iga Świątek już tego nie ukrywała! Wyznała to po porażce, wcześniej nie chciała o tym mówić

Urszula Radwańska odsłoniła nogi do samego nieba! Ponętne zdjęcie tenisistki trafiło do sieci

Sabalenka szykuje się do kolejnych wyzwań

Aryna Sabalenka na pewno może być zadowolona ze startu sezonu – obroniła tytuł na Australian Open i odrobiła nieco punktów do Igi Świątek, bowiem Polka odpadła w Melbourne szybciej niż przed rokiem. Później jednak tak dobrze nie było – Białorusinka nie brała udziału w turnieju WTA 1000 w Dosze, gdzie Polka zwyciężyła, a potem przegrała już w pierwszym meczu w turnieju w Dubaju, gdzie Świątek dotarła do półfinału. Białorusinka spędza teraz czas na odpoczynku i przygotowaniach do kolejnych turniejów.

Szokująca prośba fana o zdjęcia od Sabalenki

Wiceliderka rankingu WTA zorganizowała na Instastory na swoim profilu serię pytań i odpowiedzi. Fani pytali najczęściej o jakieś prozaiczne rzeczy, takie jak „czy lubi Włochy”. Jeden z kibiców poszedł o krok dalej i poprosił Arynę Sabalenkę o opublikowanie gorących zdjęć ze sobą w roli głównej.

Aryna Sabalenka mocno odpowiedziała internaucie

Co ciekawe, Aryna Sabalenka postanowiła odpowiedzieć i opublikować „pikantne” zdjęcie z... wystawionym środkowym palcem i szerokim uśmiechem na ustach! „Czy to jest wystarczająco pikantne?” napisała w odpowiedzi tenisistka, w bardzo oryginalny sposób studząc zapędy internauty.