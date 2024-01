Australian Open PREMIE Ile zarobiła Iga Świątek? Ile zarobiła Magdalena Fręch w AO 2024 Nagrody pieniężne

Serce się kraje po tym, co spotkało Agnieszkę Radwańską. Okrucieństwo nie zna granic. Nikt nie jest w stanie tego zatrzymać

Trwa Australian Open 2024, a główną faworytką będzie oczywiście Iga Świątek, która awansowała już do 3. rundy po zwycięstwie 6:4, 3:6, 6:4 nad Danielle Collins. Zwycięzcy zgarną po 3,15 mln dolarów australijskich czyli ok. 8,38 mln złotych, a Polka nie ukrywa, że celuje w główną nagrodę. - Australian Open to Szlem, który najbardziej bym chciała teraz wygrać - mówi Iga. Rok temu Świątek też była główną faworytką, ale już w 4. rundzie przegrała 4:6, 4:6 z Jeleną Rybakiną, a po prestiżowy tytuł sięgnęła Aryna Sabalebka. - Mam wrażenie, że popełniłam wtedy błąd w przygotowaniach i jeżeli chodzi o moje podejście mentalne. Może chciałam za bardzo, zmarnowałam zbyt dużo energii na zamartwianie się - analizowała Iga tamto niepowodzenie.

Australian Open PREMIE Nagrody pieniężne

Pula nagród w Australian Open est rekordowa - 86,5 mln dolarów australijskich czyli aż 10 mln więcej niż rok temu. Mimo to Iga Świątek, Hubert Hurkacz i inni polscy tenisiści zarobią w Melbourne... mniej niż w 2023 r. A wszystko przez... problemy australijskiej gospodarki. - Podwyższyliśmy nagrody pieniężne w każdej rundzie Australian Open, głównie w kwalifikacjach oraz w pierwszych rundach. Najlepsi gracze na świecie otrzymają odpowiednie wynagrodzenie, które pozwoli im inwestować we własne kariery - stwierdził z dumą Craig Tiley, dyrektor Australian Open.

Premie faktycznie wzrosły, ale problemem jest australijska waluta. Rok temu, kiedy zaczynał się Australian Open 2023, kurs dolara australijskiego, w którym wypłacane są nagrody w Melbourne, wynosił 3,02 zł. Potem ekonomia kraju Kangurów miała spore problemy. Do spowolnienia gospodarczego doszła rosnąca inflacja, a podwyższane stopy procentowe nie wyhamowały spadku wartości waluty. Przez 12 miesięcy dolar australijski (AUD) osłabił się tak, że jego kurs to obecnie 2,66 zł.

Dlatego mimo podwyższenia wysokości turniejowych premii (o ok. 13 proc.), w przeliczeniu na złotówki nasi tenisiści zarobią mniej niż rok temu. Dla porównania choć nagroda dla zwycięzców wzrosła z 2,975 mln do 3,15 mln AUD, w polskiej walucie zmalała z 8,98 mln do 8,38 mln.

Australian Open 2024 Nagrody pieniężne PREMIE w turniejach singlowych

Kurs 1 AUD – 2,66 zł

1. runda – 319 tys. zł (120 000 AUD)

2. runda – 478 tys. (180 000)

3. runda – 678 tys. (255 000)

4. runda – 997 tys. (375 000)

1/4 finału – 1,59 mln (600 000)

1/2 finału – 2,63 mln (990 000)

Finalista – 4,59 mln (1 725 000)

Zwycięzca – 8,38 mln (3 150 000)