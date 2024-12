wielkie pożegnanie

Ciarki przechodzą, jak pożegnano Lucjana Brychczego przed meczem Legia - Lugano. Specjalne wykonanie utworu Elvisa Presleya

Przed meczem Legia - Lugano w Lidze Konferencji Europy, który był ostatnim domowym spotkaniem "Wojskowych" przy Łazienkowskiej 3 w 2024 roku pożegnano zmarłego niedawno legendarnego piłkarza Legii, Lucjana Brychczego. Przed pierwszym gwizdkiem, na instrumentach smyczkowych wykonano utwór "Always on my mind" Elvisa Presleya, a później kibice odśpiewali "Sen o Warszawie" Czesława Niemena. Nie zabrakło również minuty ciszy w hołdzie dla zmarłego.