Aż ciarki nas przeszły, co stało się u Rafy Nadala. W Polsce niedawno sami to odczuliśmy

Ogromna wpadka organizatorów WTA Finals. To zrobili Świątek i Sabalence, można tylko złapać się za głowę

to może skończyć się źle

Wyniki go bronią, ale...

Woda zalała akademię Rafy Nadala na Majorce

10 października Rafael Nadal oficjalnie ogłosił, że tegoroczne finały Pucharu Davisa będą jego ostatnim turniejem w zawodowej karierze. Zwycięzca 22 turniejów Wielkiego Szlema kończy karierę i będzie to smutny moment dla kibiców tenisa na całym świecie. Zanim jednak 38-latek po raz ostatni wyjdzie na kort w barwach reprezentacji Hiszpanii, mógł jedynie patrzeć, jak potężny żywioł przeszedł przez jego rodzinną Majorkę. W nocy z 27 na 28 października potężna burza uderzyła w tę hiszpańską wyspę i nie oszczędziła m.in. miejscowości Manacor, w której wychował się Nadal.

Ogromna wpadka organizatorów WTA Finals. To zrobili Świątek i Sabalence, można tylko złapać się za głowę

QUIZ: Czy rozpoznasz gwiazdy światowego tenisa? Nie znać ich to wstyd dla kibica! Sprawdź się Pytanie 1 z 14 Kim jest ta tenisistka? Agnieszka Radwańska Iga Świątek Maja Chwalińska Dalej

W trakcie wielkiej kariery jeden z najlepszych tenisistów w historii dbał o rozwój tej dyscypliny w Hiszpanii. Założył m.in. własną akademię tenisa w rodzinnym Manacor. Ten ultranowoczesny obiekt ma wychować następców Nadala, ale w ostatnich dniach przegrał z siłą żywiołu. Woda zalała obiekty "Rafa Nadal Academy" w Manacor niczym we wrześniu podczas powodzi na południu Polski.

W Polsce odczuliśmy ból Nadala

Akademia udostępniła zdjęcia po przejściu kataklizmu w swoich oficjalnych mediach społecznościowych. Widać na nich, że ucierpiały nie tylko odkryte korty na zewnątrz, lecz także obiekty pod dachem. Woda przedostała się m.in. do siłowni i budynku z kortami pod dachem. To storpedowało normalny tryb pracy akademii, w której obecnie trwa walka z usuwaniem skutków kataklizmu. Powódź sparaliżowała zresztą sporą część Majorki i reszty kraju, gdzie toczy się teraz walka o powrót do normalności. Nie zabrakło niestety ofiar śmiertelnych.